Глава МИД Ирана: Встреча Тегеран-Баку-Анкара - один из важнейших вопросов стоящих на повестке дня

«Встреча Тегеран-Баку-Анкара является одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня».

"Встреча Тегеран-Баку-Анкара является одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан.

Дипломат отметил, что трехстороннее сотрудничество обсуждалось на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В то же время был затронут важный вопрос, связанный с Кавказом, обсуждена платформа 3+3, а также встреча Тегеран-Баку-Анкара.

Касаясь продолжающейся гражданской войны в Йемене, министр подчеркнул, что Иран поддерживает постоянное прекращение огня.

"В то же время мы поддерживаем создание в Ливии единого, интегрированного и единого государства. Для нас важна территориальная целостность Ливии. Мы коснулись вопроса Украины и Афганистана", - сказал глава МИД Ирана.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что на встрече глав МИД Ирана и Турции также был затронут вопрос трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном. Во время своего визита в Турцию Хусейн Амир Абдуллахиан вчера также встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.