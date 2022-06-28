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Глава МИД Ирана: Встреча Тегеран-Баку-Анкара - один из важнейших вопросов стоящих на повестке дня

Глава МИД Ирана: Встреча Тегеран-Баку-Анкара - один из важнейших вопросов стоящих на повестке дня «Встреча Тегеран-Баку-Анкара является одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня».
В регионе
28 июня 2022 г. 08:55
Глава МИД Ирана: Встреча Тегеран-Баку-Анкара - один из важнейших вопросов стоящих на повестке дня

"Встреча Тегеран-Баку-Анкара является одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан.

Дипломат отметил, что трехстороннее сотрудничество обсуждалось на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В то же время был затронут важный вопрос, связанный с Кавказом, обсуждена платформа 3+3, а также встреча Тегеран-Баку-Анкара.

Касаясь продолжающейся гражданской войны в Йемене, министр подчеркнул, что Иран поддерживает постоянное прекращение огня.

"В то же время мы поддерживаем создание в Ливии единого, интегрированного и единого государства. Для нас важна территориальная целостность Ливии. Мы коснулись вопроса Украины и Афганистана", - сказал глава МИД Ирана.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что на встрече глав МИД Ирана и Турции также был затронут вопрос трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном. Во время своего визита в Турцию Хусейн Амир Абдуллахиан вчера также встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на азербайджанском языке İranın XİN başçısı: “Tehran-Bakı-Ankara görüşü gündəmimizdəki ən vacib məsələlərdəndir”

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