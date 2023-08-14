Глава МИД Ирана впервые с 2016 года намерен нанести визит в Саудовскую Аравию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, как ожидается, 17 августа, посетит с визитом Саудовскую Аравию, спустя семь лет после разрыва дипотношений между двумя странами.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, как ожидается, 17 августа, посетит с визитом Саудовскую Аравию, спустя семь лет после разрыва дипотношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили иранские СМИ.

Сам министр, которого цитируют иранские СМИ, заявил журналистам о том, что в ходе предстоящего визита в Эр-Рияд его будет сопровождать новый посол Исламской республики, который официально начнет работ в Королевстве.

"Новый посол Саудовской Аравии вскоре также приступит к работе в Тегеране. А дипломатический и консульский состав Королевства уже начал свою работу в Иране", - сообщил Абдоллахиан.

В свою очередь официальный представитель иранского МИД Насер Канаани сообщил на брифинге в понедельник, что президент Исламской республики Ибрахим Раиси получил приглашение посетить с визитом Эр-Рияд. Сроки поездки пока не согласованы.