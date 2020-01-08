Глава МИД Ирана уверен, что присутствию США в регионе скоро придет конец

Присутствие Соединенных Штатов в регионе прекратится в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

“Государства региона всерьез обеспокоены опасными авантюрами США. Исходя из масштабов народной ненависти в отношении США, их присутствию в регионе остались считанные дни. И, конечно, у США нет будущего в регионе”, - подчеркнул он.

“Невежество и высокомерие, если их совместить, приводят к опасным результатам. Президент США Дональд Трамп окружен именно такими людьми, итогом чего стали последние сомнительные шаги”, - сказал глава МИД исламской республики.