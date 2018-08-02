Глава МИД Ирана про антитурецкие санкции: Пристрастие США к санкциям не знает границ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подверг критике решение США ввести санкции против двух турецких министров, назвав такие меры незаконными, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Американские незаконные санкции против двух турецких министров - из союзной страны - иллюстрируют не только политику администрации США по оказанию давления и принуждения, исключающую проявления политической прозорливости, но и то, что ее пристрастие к санкциям не знает границ", - написал иранский дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Накануне министерство финансов США ввело санкции в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.