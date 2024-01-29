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Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, возникшей после нанесения иранскими ВС удара по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль", располагавшимся на пакистанской территории.
В регионе
29 января 2024 г. 07:15
Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для нормализации двусторонних отношений

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, возникшей после нанесения иранскими ВС удара по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль", располагавшимся на пакистанской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

"Министр иностранных дел Ирана прибыл в Исламабад по приглашению и.о. главы МИД Пакистана Джалила Аббаса Джилани, - говорится в сообщении. - В аэропорту Нур Хан его встречал заместитель министра иностранных дел Пакистана по вопросам Афганистана и стран Западной Азии Рахим Хаят Куреши". В рамках визита запланированы встречи главы МИД Ирана с и.о. министра иностранных дел Пакистана, а также с и.о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.

Главной темой предстоящих переговоров является снижение напряженности в отношениях двух стран, вызванной ударом Вооруженных сил Ирана 16 января по двум штабам группировки "Джейш аль-Адль" на пакистанской территории. Несогласованные действия иранских военных привели к незамедлительной реакции Исламабада.

МИД Пакистана 17 января проинформировал об отзыве своего посла Мухаммада Мудассира Типу из Тегерана и рекомендовал главе дипмиссии Ирана Резе Амири Могхаддаму, который в то время находился на родине, пока не возвращаться в Исламабад. 18 января ВС Пакистана провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов "Фронта освобождения Белуджистана" и "Армии освобождения Белуджистана" в иранской провинции Систан и Белуджистан.

22 января по итогам консультаций на уровне ведомств Исламабад и Тегеран объявили о готовности урегулировать возникшие в связи с этим противоречия. В качестве первых шагов в этом направлении было принято решение о взаимном возвращении послов к 26 января и организации официального визита главы МИД Ирана в Пакистан 29 января.

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