Глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд впервые после восстановления дипотношений

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в четверг прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления дипломатических отношений между странами.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в четверг прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления дипломатических отношений между странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает "Мехр".

Министр возглавляет делегацию высокопоставленных лиц Ирана. Он планирует встретиться со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и некоторыми другими влиятельными представителями властей королевства для обсуждения международных и региональных вопросов.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Стороны назначили дипломатов - посол Ирана в Эр-Рияде Алиреза Энайати начнет официальное исполнение обязанностей во время визита Абдоллахиана.

Также ранее посольство Саудовской Аравии в Тегеране и генконсульство в Мешхеде возобновили работу.