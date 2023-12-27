Глава МИД Ирана прибыл в Армению с рабочим визитом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан прибыл в Ереван с рабочим визитом.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан прибыл в Ереван с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Самолет министра иностранных дел Ирана приземлился в аэропорту "Звартноц".

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила о том, что запланирована его встреча с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По данным иранских СМИ, Абдоллахиан намерен обсудить пути расширения двусторонних отношений между Тегераном и Ереваном в области политики, экономики и культуры. Он также проведет консультации по важным вопросам, касающимся региона Южного Кавказа в формате "3+3".