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    Глава МИД Ирана поздравил евреев с Новым годом

    © AFP 2017/ Atta Kenare

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил евреев с Новым годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Когда солнце сменяется луной, я желаю всем своим еврейским соотечественникам и евреям по всему миру очень счастливого Нового года, наполненного миром и гармонией. Счастливого Рош Ха-Шана", — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте.

    Наступление 5779 года от сотворения мира евреи будут отмечать с вечера воскресенья до заката солнца во вторник. С Рош ха-Шана начинается череда религиозных постов и праздников. После нового года иудеи справят Йом-Кипур, потом — Суккот и Симхат-Тора.

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