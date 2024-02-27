Иран потребовал ликвидации запасов ядерного оружия во всем мире

Иран требует ликвидации всех мировых запасов ядерного оружия, так как оно представляет наибольшую угрозу для человечества.

Иран требует ликвидации всех мировых запасов ядерного оружия, так как оно представляет наибольшую угрозу для человечества.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный Telegram-канал иранского МИД, об этом говорится в заявлении министра Хосейна Амира Абдоллахиана на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня,

"Иран требует уничтожения всего ядерного оружия, которое является самой большой рукотворной угрозой для всего человечества. Полная ликвидация ядерного оружия - единственный действенный и надежный способ предотвратить повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки", - заявил он.

Глава иранской дипломатии также заявил, что исламская республика, "став крупнейшей жертвой оружия массового уничтожения (ОМУ) после Второй мировой войны в результате использования химического оружия режимом Саддама Хусейна (имеется в виду ирано-иракская война 1980-1988 годов - ред.), подчеркивает, что единственной гарантией неприменения ОМУ, включая ядерное оружие, является его полное, необратимое и поддающееся проверке уничтожение".

Дипломат добавил, что Иран "твердо убежден в том, что целостность и действенность Договора о нераспространении ядерного оружия зависят от полного выполнения всех содержащихся в нем обязательств, включая статью 6, согласно которой страны, обладающие ядерным оружием обязаны вести переговоры об эффективной и ориентированной на результат денуклеаризации".