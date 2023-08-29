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Глава МИД Ирана посетит Ливан

Глава МИД Ирана посетит Ливан Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в среду, 30 августа, с визитом в Ливан.
В регионе
29 августа 2023 г. 20:50
Глава МИД Ирана посетит Ливан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 30 августа прибудет с визитом в Ливан.

Как передает Report со ссылкой на Al Hadath, об этом сообщил посол исламской республики в Бейруте Моджтаба Амани.

Иранский посол отметил, что визит Абдоллахияна отражает политику Ирана в отношении Ливана, а также поддержку Тегераном стабильности этой арабской страны и ее процветания.

Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что глава МИД Ирана пробудет в Ливане два дня. Отмечалось, что поездка Абдоллахияна предшествует визиту в Бейрут спецпредставителя президента Франции по Ливану, бывшего министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана.

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