Глава МИД Ирана посетит Ливан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 30 августа прибудет с визитом в Ливан.
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Иранский посол отметил, что визит Абдоллахияна отражает политику Ирана в отношении Ливана, а также поддержку Тегераном стабильности этой арабской страны и ее процветания.
Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что глава МИД Ирана пробудет в Ливане два дня. Отмечалось, что поездка Абдоллахияна предшествует визиту в Бейрут спецпредставителя президента Франции по Ливану, бывшего министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана.