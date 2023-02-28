Глава МИД Ирана: Политика США привела к отсутствию договоренностей по СВПД

Отсутствие договоренностей на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является результатом просчета политики США.

Отсутствие договоренностей на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является результатом просчета политики США.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на конференции по разоружению в Женеве.

"Прошлый опыт научил нас более осторожно и деликатно подходить к новому раунду переговоров", - отметил Абдоллахиян.

Ранее иранский дипломат говорил о том, что в случае провала переговоров по возобновлению СВПД у Ирана есть альтернативный проект.