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Глава МИД Ирана поддержал создание новой единой организации в регионе Каспия

Глава МИД Ирана поддержал создание новой единой организации в регионе Каспия Необходимо создать единую организацию, которая будет способна осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в Каспийском регионе.
В регионе
5 декабря 2023 г. 14:50
Глава МИД Ирана поддержал создание новой единой организации в регионе Каспия

Необходимо создать единую организацию, которая будет способна осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Создание организации, которая сможет контролировать все области сотрудничества в Каспийском море, является необходимостью", - заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

"В целях превращения Каспийского моря в символ дружбы, прогресса и развития нам необходимо и дальше укреплять коллективное взаимодействие и сотрудничество. У нас нет другого выхода, кроме как двигаться вперед по пути институционализации и структуризации сотрудничества в Каспийском море", - сказал он.

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Версия на английском языке Iranian FM supports creation of new unified organization in Caspian region
Версия на азербайджанском языке İran XİN rəhbəri Xəzər regionunda vahid təşkilatın yaradılmasını dəstəkləyib

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