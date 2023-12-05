Глава МИД Ирана поддержал создание новой единой организации в регионе Каспия

Необходимо создать единую организацию, которая будет способна осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в Каспийском регионе.

Необходимо создать единую организацию, которая будет способна осуществлять контроль над всеми областями сотрудничества в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Создание организации, которая сможет контролировать все области сотрудничества в Каспийском море, является необходимостью", - заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

"В целях превращения Каспийского моря в символ дружбы, прогресса и развития нам необходимо и дальше укреплять коллективное взаимодействие и сотрудничество. У нас нет другого выхода, кроме как двигаться вперед по пути институционализации и структуризации сотрудничества в Каспийском море", - сказал он.