Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео.

"Пуски Ираном космических ракет и ракетные испытания не являются нарушением резолюции 2231", - написал Зариф в Twitter.

Он также напомнил США, что срок действия резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем, истек.

Зариф добавил, что "угрозы порождают угрозы, в то время как вежливость рождает вежливость".