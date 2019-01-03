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    Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана

    © AFP 2017/ Atta Kenare

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео.

    "Пуски Ираном космических ракет и ракетные испытания не являются нарушением резолюции 2231", - написал Зариф в Twitter. 

    Он также напомнил США, что срок действия резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем, истек.

    Зариф добавил, что "угрозы порождают угрозы, в то время как вежливость рождает вежливость".

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