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    Визит главы МИД Ирана в Турцию отложен

    В Анкаре планировалось обсудить вопросы урегулирования кризиса в Сирии и борьбы с Исламским государством

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отложил запланированный визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

    По информации МИД, визит состоится, однако новая дата пока не определена. 

    Напомним, что визит Д. Зарифа в Турцию должен был начаться сегодня. В ходе него планировалось обсудить  вопросы урегулирования кризиса в Сирии и борьбы с "Исламским государством". 

    После переговоров в Анкаре глава МИД Ирана должен был прибыть в Бейрут для встречи с руководством "Хезболлах".

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