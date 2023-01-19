Глава МИД Ирана не признал легитимность присоединения новых регионов в состав РФ

Иран не признает вхождения в состав России Крыма, "ЛНР" и "ДНР", Херсонской и Запорожской областей. Несмотря на "прекрасные отношения" с РФ, страна признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Иран не признает вхождения в состав России Крыма, "ЛНР" и "ДНР", Херсонской и Запорожской областей. Несмотря на "прекрасные отношения" с РФ, страна признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью TVT World.

"Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине - это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", - отметил он.

Западные страны также не признали легитимности проведенных Россией "референдумов" о присоединении этих территорий в состав РФ. Также ООН принял резолюцию, осуждающую действия российской стороны.