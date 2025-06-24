Глава МИД Ирана указал на завершение военных операций

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слова президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи указал на прекращение военных операций вооруженными силами страны.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал в социальной сети Х.

"Военные операции, проведенные нашими мощными Вооруженными Силами для наказания Израиля за его агрессию, продолжались до последней минуты, до 4 часов утра (04:30 по бакинскому времени)", – отметил глава МИД.

Он выразил благодарность армии, которая "до последней минуты отвечала" на атаки.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слова президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

Как передает Report , об этом глава иранского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в соцсети Х.

"На данный момент "соглашения" о каком-либо прекращении огня или военных действий нет. Однако, при условии, что Израиль прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому (04:30 по бакинскому) времени, мы не намерены продолжать отвечать [ударами] после этого", - отметил А.Арагчи.

Он также добавил, что окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позднее.

Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация с иранской стороны о перспективах приостановления боевых операций. Агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало, что власти Ирана согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем.

При этом телеканал CNN также со ссылкой на иранского чиновника передавал, что Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит для этого оснований.