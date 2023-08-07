Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России

Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о поставках беспилотников России.

Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о поставках беспилотников России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

"[Во время] конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России", - привел его слова телеканал NHK. "Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне", - добавил он.

Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что Россия является для Ирана "важной соседней страной". "У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм", - подчеркнул он.