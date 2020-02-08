Глава МИД Ирана обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном развитие ситуации в Сирии на фоне обострения обстановки в Идлибе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа было рассмотрено развитие ситуации в Сирии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф заявил Педерсену, что единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический, подчеркнув готовность Ирана к сотрудничеству в этом вопросе при соблюдении территориальной целостности, суверенитета и независимости Сирии.

В свою очередь, Педерсен рассказал Зарифу о ходе политического урегулирования сирийского кризиса.