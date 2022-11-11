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Глава МИД Ирана обсудил с Гутерришем Украину и ядерную сделку

Глава МИД Ирана обсудил с Гутерришем Украину и ядерную сделку Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Украине и переговорам по восстановлению ядерной сделки с Тегераном, а также обсудили ряд др
В регионе
11 ноября 2022 г. 03:43
Глава МИД Ирана обсудил с Гутерришем Украину и ядерную сделку

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Украине и переговорам по восстановлению ядерной сделки с Тегераном, а также обсудили ряд других вопросов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.

В нем указывается, что Абдоллахиян, говоря о техническом диалоге между Организацией по атомной энергии Ирана и Международным агентством по атомной энергии, "назвал сотрудничество сторон целесообразным". Кроме того, шеф иранской дипломатии проинформировал генсека ООН о состоявшемся "обмене сообщениями между Ираном и США" в рамках переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Глава МИД Ирана вновь заявил, что Тегеран не отправлял в Россию беспилотники для их применения в ходе боевых действий на Украине. "Амир Абдоллахиян в очередной раз решительно опроверг беспочвенные обвинения в отправке в Россию беспилотников с целью их использования в войне в Украине", - следует из текста заявления.

Кроме того, Абдоллахиян раскритиковал позиции и действия ряда западных стран относительно протестов в Иране. По его словам, некоторые западные правительства "поощряли в киберпространстве и СМИ насилие и учили делать коктейли Молотова и оружие, что привело к убийствам полицейских и нестабильности в стране".

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi və İran XİN başçısı Ukraynadakı müharibəni müzakirə ediblər

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