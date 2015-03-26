Глава МИД Ирана назвал авиаудары по Йемену нарушением суверенитета

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Авиаудары международной коалиции по территории Йемена являются нарушением суверенитета страны и приведут к кровопролитию. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Авиаудары саудовских ВВС должны быть немедленно прекращены, это нарушение суверенитета Йемена. Мы приложим все усилия для контроля кризиса в Йемене", — заявил министр, находящийся в швейцарской Лозанне для переговоров с "шестеркой" по ядерной проблематике.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и стран Персидского залива начала в Йемене в ночь на четверг военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны. Были совершены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. По последним данным, 22 человека погибли, свыше 30 получили ранения.