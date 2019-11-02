Глава МИД Ирана направит письмо генсеку ООН по инициативе Тегерана в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направит письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что президент Ирана Хасан Роухани уже направил письма главам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и руководству Ирака с представленной им в ходе Генассамблеи ООН инициативой.

"Министр иностранных дел Ирана Зариф в скором времени также направит письмо по этому вопросу генсеку ООН", - сообщил Мусави, добавив, что Иран хочет прилагать совместные усилия со странами Персидского залива по обеспечению безопасности этого региона.

"Это показывает серьезность намерений Ирана, который придает значение странам региона в обеспечении стабильности и безопасности в районе Персидского залива", - добавил официальный представитель МИД.