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    Глава МИД Ирана: Намерение США выделить 1,2 трлн на модернизацию ядерного оружия тревожит нас

    Зариф: Несмотря на уничтожение ИГИЛ регион все еще нестабилен© Report/ Elchin Murad

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Намерение США выделить 1,2 триллиона долларов на модернизацию ядерного оружия вызывает у нас тревогу". 

    Как передает Report, министр иностранных дел Ирана Мохаммад  Джавад Зариф заявил об этом на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку. 

    "Считаю, что благодаря Движению, одной из целью которой является разоружение, можно добиться разоружения США, в том числе и в рамках Конференции на высоком уровне по ядерному разоружению ООН", - заявил он. 

    Министр осудил последние действия Израиля в отношении палестинцев, обвинив его в массовом убийстве палестинских детей и женщин. В связи с этим он призвал к созданию международного суда для привлечения к ответственности виновных в этом, в рамках которого  также необходимо потребовать  восстановления полных прав палестинцев и полного приостановления оккупации Палестины, создания Палестинского государства со столицей в Гудсе (Иерусалим). 

    "Политика одностороннего решения принесла в регион кризис и разруху, поэтому восстанавливать регион необходимо в многостороннем порядке, на уровне диалога", - добавил министр. 

    По его словам, несмотря на уничтожение ИГИЛ этот регион все еще нестабилен. 

    В свою очередь, выступая на конференции министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сиала отметил, что страны региона должны быть солидарными в борьбе с терроризмом, который является угрозой и для Ливии, и вместе достичь мира и стабильности в регионе. 

    "Наши соседи столкнулись с теми же пришедшими извне угрозами, что и мы. Призываю Движение оказать нам содействие в налаживании регионального диалога и борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.

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