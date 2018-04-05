Глава МИД Ирана: Намерение США выделить 1,2 трлн на модернизацию ядерного оружия тревожит нас

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Намерение США выделить 1,2 триллиона долларов на модернизацию ядерного оружия вызывает у нас тревогу".

Как передает Report, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об этом на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

"Считаю, что благодаря Движению, одной из целью которой является разоружение, можно добиться разоружения США, в том числе и в рамках Конференции на высоком уровне по ядерному разоружению ООН", - заявил он.

Министр осудил последние действия Израиля в отношении палестинцев, обвинив его в массовом убийстве палестинских детей и женщин. В связи с этим он призвал к созданию международного суда для привлечения к ответственности виновных в этом, в рамках которого также необходимо потребовать восстановления полных прав палестинцев и полного приостановления оккупации Палестины, создания Палестинского государства со столицей в Гудсе (Иерусалим).

"Политика одностороннего решения принесла в регион кризис и разруху, поэтому восстанавливать регион необходимо в многостороннем порядке, на уровне диалога", - добавил министр.

По его словам, несмотря на уничтожение ИГИЛ этот регион все еще нестабилен.

В свою очередь, выступая на конференции министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сиала отметил, что страны региона должны быть солидарными в борьбе с терроризмом, который является угрозой и для Ливии, и вместе достичь мира и стабильности в регионе.

"Наши соседи столкнулись с теми же пришедшими извне угрозами, что и мы. Призываю Движение оказать нам содействие в налаживании регионального диалога и борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.