Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится с визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, М.Зариф встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Главы МИД обсудили нынешнее положение связей между двумя странами, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы.
М.Зарифа также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отметим, что это первый визит официального представителя Ирана в Турцию после попытки госпереворота террористической организацией FETО.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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