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    Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции

    Мохаммад Джавад Зариф встретился с турецким коллегой Мевлюдом Чавушоглу

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится с визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, М.Зариф встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

    Главы МИД обсудили нынешнее положение связей между двумя странами, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы.  

    М.Зарифа также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    Отметим, что это первый визит официального представителя Ирана в Турцию после попытки госпереворота террористической организацией FETО. 

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