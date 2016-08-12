Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, М.Зариф встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Главы МИД обсудили нынешнее положение связей между двумя странами, перспективы дальнейшего развития, региональные и международные вопросы.

М.Зарифа также примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что это первый визит официального представителя Ирана в Турцию после попытки госпереворота террористической организацией FETО.