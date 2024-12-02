Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции для обсуждения ситуации в Сирии

Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции для обсуждения ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Турцию для обсуждения последних событий в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

Согласно информации, иранский дипломат прибыл в Анкару в понедельник утром после встречи и переговоров с высокопоставленными сирийскими официальными лицами.

Аракчи, подводя итоги встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске, заявил, что террористические группировки ошибочно полагают, будто началась новая эра, позволяющая им свободно действовать. "Однако им предстоит столкнуться с противодействием," - подчеркнул высокопоставленный иранский дипломат в беседе с журналистами.