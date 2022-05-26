Глава МИД Ирана: Мы решительно осуждаем нападение на Украину

Иран решительно осуждает военное нападение на Украину.

Иран решительно осуждает военное нападение на Украину.

Как передает Report со ссылкой на Farsnews, об этом заявил CNN на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян.

"Точно так же, как мы считаем войну против Украины неправильным действием, мы также считаем неправильным действие против Афганистана, Ирака, Йемена и Палестины. Про Украину есть факт, что США и НАТО предприняли провокационные действия в регионе. Причиной этой войны являются провокационные действия США и НАТО, направленные на расширение своего присутствия и провокацию Кремля. Является ли война решением противодействия этой провокации США и НАТО?", - отметил он.

Глава МИД Ирана сказал, что иранская сторона поддерживает политический диалог и переговоры, в том числе по ситуации вокруг Украины.

"На прошлой неделе я предложил Лаврову быть готовыми принять обе стороны в Иране. Сцены этой человеческой трагедии ранили сердце каждого", - сказал Абдуллахян, заявив, что Иран против двойных стандартов, и не поддерживает военные действия в какой-либо стране, и осуждает их.

"Я считаю, что мы все должны попытаться как можно скорее положить конец войне в Украине и решить проблемы двух стран путем политического диалога, который оказывает глубокое влияние на весь мир", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Ирана.