Глава МИД Ирана: Мы решительно осуждаем нападение на Украину

Иран решительно осуждает военное нападение на Украину.
Как передает Report со ссылкой на Farsnews, об этом заявил CNN на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян.
"Точно так же, как мы считаем войну против Украины неправильным действием, мы также считаем неправильным действие против Афганистана, Ирака, Йемена и Палестины. Про Украину есть факт, что США и НАТО предприняли провокационные действия в регионе. Причиной этой войны являются провокационные действия США и НАТО, направленные на расширение своего присутствия и провокацию Кремля. Является ли война решением противодействия этой провокации США и НАТО?", - отметил он.
Глава МИД Ирана сказал, что иранская сторона поддерживает политический диалог и переговоры, в том числе по ситуации вокруг Украины.
"На прошлой неделе я предложил Лаврову быть готовыми принять обе стороны в Иране. Сцены этой человеческой трагедии ранили сердце каждого", - сказал Абдуллахян, заявив, что Иран против двойных стандартов, и не поддерживает военные действия в какой-либо стране, и осуждает их.
"Я считаю, что мы все должны попытаться как можно скорее положить конец войне в Украине и решить проблемы двух стран путем политического диалога, который оказывает глубокое влияние на весь мир", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Ирана.