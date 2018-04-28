Глава МИД Ирана: Мы предпринимаем шаги, чтобы Каспий стал морем дружбы

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Мы желаем, чтобы наши соседи жили в мире и согласии.

Как сообщает российское бюро Report, об этом в Москве заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Иран будет продолжать сотрудничество с Россией и другими прикаспийскими странами.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы Каспий стал общим морем - морем дружбы", - сказал министр.

М.Зариф отметил уровень российско-иранского сотрудничества.

"За последние годы отношения между Ираном и Россией развиваются намного стремительнее, чем раньше. Мы надеемся, что с взаимным подключением наших банковских систем отношения в области экономики, торговли и финансов получат свое дальнейшее развитие. Мы рады, что скоро будет подписан договор о сотрудничестве Ирана с ЕАЭС", - сказал иранский дипломат.

Он также заявил, что поражение ИГИЛ стало возможным благодаря сотрудничеству Ирана с Россией и выразил благодарность за поддержку на разных международных площадках.

"Мы очень рады, что Россия поддерживает Иран в международных организациях, в частности по ядерной программе. Учитывая неблагоприятное поведение некоторых членов СВПД, наше сотрудничество с Россией будет продолжаться", - сказал М.Зариф.

В свою очередь глава МИД России выразил озабоченность ситуацией вокруг иранской ядерной программы.

"Хотели бы обсудить эту проблему достаточно предметно. Мы очень ценим наш диалог по каспийским делам, а также наше взаимодействие по международным делам, прежде всего вместе с Турцией в тройке по сирийской проблематике", - сказал российский дипломат.

В конце Сергей Лавров заявил, что Россия ждет иранскую сборную и болельщиков на Чемпионате мира по футболу.