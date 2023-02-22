Глава МИД Ирана: Есть альтернативный проект в случае провала переговоров по СВПД

В случае провала переговоров по возобновлению ядерной сделки у Ирана есть альтернативный проект.

В случае провала переговоров по возобновлению ядерной сделки у Ирана есть альтернативный проект.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пресс-конференции во время своего визита в Багдад.

"Заявления США по ядерному досье Ирана противоречивы. В случае провала переговоров, у Ирана есть альтернативный проект", - сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) вряд ли возможно в ближайшее время.

Напомним, что инспекторы Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) находятся в Тегеране и осуществляют необходимые проверки ядерных объектов.