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Глава МИД Ирана: Будущее астанинского формата зависит от развития событий в Сирии

Глава МИД Ирана: Будущее астанинского формата зависит от развития событий в Сирии Обстановка в Сирии определит дальнейшие шаги в рамках астанинского формата (с участием РФ, Ирана и Турции - ред.) по сирийскому урегулированию.
В регионе
9 декабря 2024 г. 15:39
Глава МИД Ирана: Будущее астанинского формата зависит от развития событий в Сирии

Обстановка в Сирии определит дальнейшие шаги в рамках астанинского формата (с участием РФ, Ирана и Турции - ред.) по сирийскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Говоря о встрече с иранскими парламентариями по поводу ситуации в Сирии (...), он отметил, что продолжение астанинского формата в будущем будет зависеть от событий в Сирии и от решений стран-гарантов", - сообщает агентство.

На вопрос о том, получат ли группы сирийской оппозиции признание и будут ли участвовать в следующих встречах в рамках астанинского формата, Аракчи ответил, что в него входят лишь Иран, Россия и Турция. Сирийское правительство , а также арабские страны никогда участвовали в данных переговорах.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: Astana formatının gələcəyi Suriyadakı hadisələrin inkişafından asılıdır

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