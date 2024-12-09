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Глава МИД Ирана: Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Глава МИД Ирана: Асад не запрашивал помощи у Тегерана Покинувший Сирию президент страны Башар Асад не обращался к иранской стороне за помощью.
В регионе
9 декабря 2024 г. 12:38
Глава МИД Ирана: Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Покинувший Сирию президент страны Башар Асад не обращался к иранской стороне за помощью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом приводит выдержки из телеинтервью с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи агентство ЭФЭ.

"О помощи нас он никогда не просил", - сказал министр, отметив, что "иранское присутствие в Сирии было направлено на противостояние "Исламскому государству".

Аракчи заявил, что в Тегеране были удивлены, насколько быстро развивались события в Сирии: "Безусловно, удивляет скорость развития событий и неспособность сирийской армии на какие-либо действия".

Глава МИД Ирана отметил, что нынешнее развитие ситуации в Сирии отразится на связях с Дамаском, с которым Тегеран сформировал так называемую Ось сопротивления - альянс, направленный на противостояние Израилю.

"Естественно фронт сопротивления пострадает", - сказал он. Однако, по его мнению, "несмотря на определенные ограничения, сопротивление продолжится".

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Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: Bəşər Əsəd bizdən kömək istəməyib
Версия на английском языке Iran's Foreign Minister: Assad did not request assistance from Tehran

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