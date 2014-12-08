Глава МИД: Иран поддерживает Ирак и Сирию в борьбе с терроризмом

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Решение сирийского конфликта должно быть найдено политическим путем, без вмешательства третьих сторон".

Как сообщает Report со ссылкой на канал Press TV, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валедом Муаллемом в Тегеране заявил глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

По его словам, конфликты в Сирии и Ираке оказывают большую угрозу не только региону, но и всему миру. В этой связи, М.Д.Зариф добавил, что Иран поддерживает Ирак и Сирию в борьбе с терроризмом, а также отметил, что сотрудничество Ирака и Сирии в этом вопросе также могло бы стать плодотворным.

В свою очередь, В.Муаллем поблагодарил иранскую сторону за оказываемую Сирии поддержку.