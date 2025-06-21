Глава МИД: Иран реализует право на самооборону, но открыт к дипломатии

Аракчи: Иран реализует право на самооборону, но открыт к дипломатии

Дипломатические меры способны предотвратить дальнейшее обострение между Ираном и Израилем.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил Associated Press, в кулуарах 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

"То, что мы делаем сейчас, - это реализация нашего законного права на самооборону в ответ на акт агрессии, совершенный против нас. Дипломатия - это путь, который уже приносил результаты в прошлом и, безусловно, может сработать снова. Однако, чтобы мы могли вернуться за стол переговоров, агрессия должна быть немедленно прекращена. Очевидно, что я не могу вести диалог с США, пока наш народ подвергается массированным бомбардировкам", - отметил глава МИД.

Он выразил сожаление тем фактом, что с США с самого начала поддерживали военную операцию Израиля против Ирана: "Они (американцы - ред.) отрицают, продолжают говорить, что они не причастны к ней. Но у нас есть много свидетельств того, что они были вовлечены с самого первого дня. К сожалению, мы слышали, что США могут присоединиться к этой агрессии. Это будет очень прискорбно и опасно для всех".