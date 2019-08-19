Глава МИД: Иран не заинтересован в переговорах с США

Иран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся с визитом в Финляндии.

"Мы не отказываемся (от соглашения по ядерной программе – ред.). Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворен им. Сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена", - сказал министр.

По его мнению, соглашения, достигнутые предыдущим правительством США, должны выполняться и новыми властями страны.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран хочет заключить новую сделку с Вашингтоном из-за того, что санкции наносят большой ущерб иранской экономике.