Глава МИД: Иран может согласиться на ограничение ядерной программы

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил, что Тегеран в результате переговоров с "шестеркой" может временно ограничить свою ядерную программу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в швейцарском городе Монтрё завершился очередной раунд переговоров "шестерки" (куда входят Россия, США, Китай, Франция, Великобритания и ФРГ) и Тегерана. "Шестерка" и Иран продолжают дипломатические усилия на пути к выработке политического соглашения по иранской ядерной программе в срок до 24 марта и всеобъемлющего соглашения до конца июня.