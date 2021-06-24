Глава МИД: Грузия надеется на более активное участие Евросоюза в регионе

Грузия надеется на более активное участие Евросоюза в обеспечении мира и безопасности в регионе.

Грузия надеется на более активное участие Евросоюза в обеспечении мира и безопасности в регионе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

По его словам, мирное урегулирование российско-грузинского конфликта должно быть активно включено в повестку Евросоюза.

Д.Залкалиани также отметил, что визиты министров иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии в Грузию, Азербайджан и Армению являются наглядным показателем обязательства ЕС по участию в урегулировании конфликтов в регионе: "Я надеюсь, что эти визиты повысят политическую роль Евросоюза в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта".