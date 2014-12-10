​Глава МИД Грузии считает важным реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс в срок

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Для трехстороннего сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана имеются очень важные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также TANAP".

Как сообщает Report, об этом сказал глава МИД Турции Мевлуд Чавушоглу на брифинге с грузинской коллегой Тамар Беручашвили.

По его словам, три страны вместе работают для реализации этих проектов. Он отметил важность отношений с Грузией, а также сообщил, что две страны создают Совет стратегического сотрудничества. М.Чавушоглу выразил поддержку территориальной целостности Грузии.

В свою очередь Т.Беручашвили поблагодарила Турцию за поддержку, отметила значимость проекта "Южного газового коридора" по доставке газа из региона Каспия в Европу, а также подчеркнула важность реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс в срок.