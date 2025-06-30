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Глава МИД Грузии в Испании примет участие в Международной конференции ООН

Глава МИД Грузии в Испании примет участие в Международной конференции ООН Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Испанию для участия в 4-й Международной конференции ООН.
В регионе
30 июня 2025 г. 10:39
Глава МИД Грузии в Испании примет участие в Международной конференции ООН

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили отправилась в Испанию для участия в 4-й Международной конференции ООН.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на сообщение МИД страны.

Темой мероприятия, где примут участие более 70 министров разных стран, станет финансирование устойчивого развития.

"Мака Бочоришвили выступит с речью в рамках общих дебатов, где сосредоточится на роли Грузии в достижении целей устойчивого развития, региональной роли страны и опыте в поддержании и росте экономической стабильности. Также Мака Бочоришвили проведет двусторонние встречи с министрами-партнерами", - сказано в сообщении.

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