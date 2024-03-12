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Глава МИД Грузии совершит официальный визит в Финляндию

Глава МИД Грузии совершит официальный визит в Финляндию Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 12-13 марта совершит официальный визит в Финляндию.
В регионе
12 марта 2024 г. 11:31
Глава МИД Грузии совершит официальный визит в Финляндию

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 12-13 марта совершит официальный визит в Финляндию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Также состоится встреча с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен тет-а-тет, затем в расширенном формате.

Кроме того, Дарчиашвили встретится с министром по европейским делам Финляндии Андерсом Адлеркройцем, представителями Большого комитета парламента по делам ЕС, председателем фракции правящей партии парламента Финляндии, руководителем группы дружбы с Грузией Маттиасом Мартинненом.

На встречах будут обсуждаться отношения между Грузией и Финляндией как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, а также будет уделено внимание перспективам развития сотрудничества. Разговор коснется процесса евроинтеграции Грузии и успехов, достигнутых на этом пути.

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Версия на английском языке Georgian FM to make official visit to Finland

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