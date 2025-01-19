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Глава МИД Грузии: Сейчас потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще выше

Глава МИД Грузии: Сейчас потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще выше После обретения независимости сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в основном было направлено на реализацию региональных проектов. Сегодня потенциал взаимодействия еще выше, а регион располагает большим количеством возможностей.
В регионе
19 января 2025 г. 02:04
Глава МИД Грузии: Сейчас потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще выше

После обретения независимости сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в основном было направлено на реализацию региональных проектов. Сегодня потенциал взаимодействия еще выше, а регион располагает большим количеством возможностей.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Для того чтобы воспользоваться текущими геополитическими условиями и географическими преимуществами нашего региона, крайне важно обеспечить ежедневную координацию действий и сотрудничества между двумя странами", – подчеркнула М. Бочоришвили.

Министр отметила, что Азербайджан и Грузия могут сыграть ключевую роль в развитии Среднего коридора. Для этого необходимо дальнейшее укрепление существующего партнерства. Дружеские отношения, сложившиеся между двумя странами на протяжении многих лет, только поддержат этот процесс.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: İndi Azərbaycanla əməkdaşlıq potensialı daha çoxdur

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