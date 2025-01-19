Глава МИД Грузии: Сейчас потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще выше

После обретения независимости сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в основном было направлено на реализацию региональных проектов. Сегодня потенциал взаимодействия еще выше, а регион располагает большим количеством возможностей.

После обретения независимости сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в основном было направлено на реализацию региональных проектов. Сегодня потенциал взаимодействия еще выше, а регион располагает большим количеством возможностей.

Как сообщает Report , об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

"Для того чтобы воспользоваться текущими геополитическими условиями и географическими преимуществами нашего региона, крайне важно обеспечить ежедневную координацию действий и сотрудничества между двумя странами", – подчеркнула М. Бочоришвили.

Министр отметила, что Азербайджан и Грузия могут сыграть ключевую роль в развитии Среднего коридора. Для этого необходимо дальнейшее укрепление существующего партнерства. Дружеские отношения, сложившиеся между двумя странами на протяжении многих лет, только поддержат этот процесс.