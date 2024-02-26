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Глава МИД Грузии примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Глава МИД Грузии примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в 55-й сессии Совета ООН по правам человека 26 февраля.
В регионе
26 февраля 2024 г. 12:44
Глава МИД Грузии примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в 55-й сессии Совета ООН по правам человека 26 февраля.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем выступлении он проинформирует о национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы, а также об усилиях и шагах, предпринятых грузинской стороной для защиты прав различных групп населения.

В рамках визита в Женеву глава МИД проведет встречи с руководством Совета ООН по правам человека, Верховными комиссарами по правам человека и по делам беженцев.

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Версия на английском языке Georgian FM to take part in UN Human Rights Council session in Geneva

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