Глава МИД Грузии примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в 55-й сессии Совета ООН по правам человека 26 февраля.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в 55-й сессии Совета ООН по правам человека 26 февраля.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В своем выступлении он проинформирует о национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы, а также об усилиях и шагах, предпринятых грузинской стороной для защиты прав различных групп населения.

В рамках визита в Женеву глава МИД проведет встречи с руководством Совета ООН по правам человека, Верховными комиссарами по правам человека и по делам беженцев.