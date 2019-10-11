Глава МИД Грузии приглашен в парламент в связи с комплексом Кешикчидаг

Глава МИД Грузии приглашен в парламент в связи с комплексом Кешикчидаг

11 октября, 2019 15:57

https://report.az/storage/news/aa497f99d7c9ceb99fedbae8c3337482/be1084a4-e7ae-45da-81f3-b048372ed725_292.jpg Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступит на пленарном заседании парламента 29 ноября. Как сообщает грузинское бюро Report, в законодательный орган министра пригласила Партия "Альянс патриотов Грузии". Поводом для приглашения министра иностранных дел в парламент являются события, развивающиеся вокруг вопроса с храмовым комплексом Кешикчидаг. Согласно регламенту, Д.Залкалиани выступит перед депутатами и ответит на их вопросы. Позже планируется проведение политических дебатов.