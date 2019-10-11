Глава МИД Грузии приглашен в парламент в связи с комплексом Кешикчидаг

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выступит на пленарном заседании парламента 29 ноября.
Как сообщает грузинское бюро Report, в законодательный орган министра пригласила Партия "Альянс патриотов Грузии".
Поводом для приглашения министра иностранных дел в парламент являются события, развивающиеся вокруг вопроса с храмовым комплексом Кешикчидаг.
Согласно регламенту, Д.Залкалиани выступит перед депутатами и ответит на их вопросы. Позже планируется проведение политических дебатов.
Cəmilə BabayevaАвтор новости