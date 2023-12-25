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Глава МИД Грузии представил план по дальнейшей евроинтеграции

Глава МИД Грузии представил план по дальнейшей евроинтеграции Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что документ с конкретным планом действий по достижению членства в Европейском союзе (ЕС) отправлен в Еврокомиссию для рассмотрения.
В регионе
25 декабря 2023 г. 19:58
Глава МИД Грузии представил план по дальнейшей евроинтеграции

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что документ с конкретным планом действий по достижению членства в Европейском союзе (ЕС) отправлен в Еврокомиссию для рассмотрения.

Как передает Report, об этом пишет грузинское издание Pirveli.

На встрече с журналистами министр иностранных дел Грузии назвал сближение с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза одной из ключевых составляющих документа.

"Грузия в целом соответствует внешней политике Евросоюза, хотя есть чувствительные вопросы, которые, если смотреть через призму нашей внешней политики, содержат риски для территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - сказал Дарчиашвили.

Он рассказал о принятии коммуникационной стратегии по борьбе с дезинформацией, а также о планах смягчить политическую поляризацию в Грузии и активнее вовлекать оппозицию в законотворческий процесс.

"Наша главная цель состоит в том, чтобы эти реформы были необратимыми, и чтобы Грузия, наше правительство, последовательно реализовала эти реформы", — подчеркнул глава МИД.

Ранее в Грузии анонсировали дальнейшие шаги по евроинтеграции. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал оппозицию и гражданский сектор присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

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