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Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан В рамках визитов будут рассмотрены важные для Грузии геополитические проекты
В регионе
11 февраля 2021 г. 13:14
Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
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Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани в ближайшее время посетит Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, одной из основных тем обсуждения во время визитов в соседние страны станет экономическая дипломатия: "В рамках визитов будут рассмотрены важные для Грузии геополитические проекты, а также вопросы привлечения в страну дополнительных грузов".

Д.Залкалиани отметил, что для Грузии очень важно стимулировать геополитические проекты.

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