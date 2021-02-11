Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

В рамках визитов будут рассмотрены важные для Грузии геополитические проекты

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани в ближайшее время посетит Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, одной из основных тем обсуждения во время визитов в соседние страны станет экономическая дипломатия: "В рамках визитов будут рассмотрены важные для Грузии геополитические проекты, а также вопросы привлечения в страну дополнительных грузов".

Д.Залкалиани отметил, что для Грузии очень важно стимулировать геополитические проекты.