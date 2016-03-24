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    Глава МИД Грузии посетит Армению

    Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Армении

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ 24-25 марта Армению с официальным визитом посетит глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, визит состоится по  приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

    В рамках визита Михаила Джанелидзе примет президент Армении Серж Саргсян. Запланирована встреча главы МИД Грузии с премьер-министром Армении Овиком Абрамяном. 25 марта состоятся переговоры глав МИД Грузии и Армении, после которых Налбандян и Джанелидзе выступят с совместной пресс-конференцией.

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