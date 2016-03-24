Глава МИД Грузии посетит Армению

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ 24-25 марта Армению с официальным визитом посетит глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

В рамках визита Михаила Джанелидзе примет президент Армении Серж Саргсян. Запланирована встреча главы МИД Грузии с премьер-министром Армении Овиком Абрамяном. 25 марта состоятся переговоры глав МИД Грузии и Армении, после которых Налбандян и Джанелидзе выступят с совместной пресс-конференцией.