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Глава МИД Грузии: Отношения с ЕС не на должном уровне, но cитуация может измениться

Глава МИД Грузии: Отношения с ЕС не на должном уровне, но cитуация может измениться 15:40
В регионе
13 января 2025 г. 15:55
Глава МИД Грузии: Отношения с ЕС не на должном уровне, но cитуация может измениться

Текущая ситуация в отношениях Грузии с Европейским Союзом (ЕС) неблагоприятная, но условия могут измениться.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.

"На сегодняшний день ситуация во взаимоотношениях с Евросоюзом неблагоприятная, однако мы уверены, что определенные данности могут измениться и возникнуть совершенно иные возможности", - сказала она.

Министр подчеркнула, что в последнее время динамика сотрудничества с ЕС заметно изменилась.

"Наши традиционные партнеры, союзники и друзья стали первыми критиками и, можно сказать, знаменосцами вмешательства во внутренние дела Грузии и оказания давления. В данном случае я говорю о наших европейских партнерах. Что является основанием их действий — это отдельная тема. Я связываю это с возросшими вызовами безопасности в нашем регионе, подразумевая широкий регион — Европу. Факт, что существуют определенные страхи, и именно страхами можно объяснить те обостренные реакции у некоторых наших партнеров в отношении Грузии", - отметила Бочоришвили.

Она добавила, что коммуникация с европейскими партнерами продолжается по дипломатическим каналам.

"Мы всегда говорим, что сотрудничество должно перейти в тот формат, в котором в нормальных условиях развиваются отношения. Это необходимо. Если есть что сказать, это должно быть сказано, но для этого существуют определенные формы. Когда же делаются такие заявления, которые достаточно оскорбительны и которые мы вынуждены слышать, а затем принимаются резолюции, то очень сложно вернуть это все к столу переговоров и серьезно обсуждать, однако мы это делаем", - подчеркнула министр.

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