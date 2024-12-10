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Глава МИД Грузии на встрече с послом ЕС выразила обеспокоенность политическими спекуляциями

Глава МИД Грузии на встрече с послом ЕС выразила обеспокоенность политическими спекуляциями Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече с послом Европейского Союза в стране Павлом Герчинским выразила обеспокоенность продолжающимися политическими спекуляциями, связанными с выборами.
В регионе
10 декабря 2024 г. 01:46
Глава МИД Грузии на встрече с послом ЕС выразила обеспокоенность политическими спекуляциями

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече с послом Европейского Союза в стране Павлом Герчинским выразила обеспокоенность продолжающимися политическими спекуляциями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении грузинского МИД.

Стороны обсудили ключевые аспекты двухсторонних отношений.

"Была подчеркнута <...> необходимость взаимного уважения в развитии отношений с ЕС. Было подтверждено, что Грузия по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед ЕС и готова работать над подготовкой страны к членству", - указали в ведомстве.

Грузинская сторона выразила обеспокоенность продолжающимися политическими спекуляциями, связанными с парламентскими выборами, отметив, что посылы, переданные через резолюцию Европарламента, способствуют "созданию искусственного кризиса в стране, напоминающего ситуацию 2020 года".

Со своей стороны посол ЕС выразил обеспокоенность событиями в Грузии.

В ходе обсуждения также была подчеркнута необходимость разрешения недавних проблем в отношениях и обеспечения объективной оценки текущих процессов. Стороны подчеркнули необходимость диалога по важнейшим вопросам.

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