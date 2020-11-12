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Глава МИД Грузии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в мирном процессе

Глава МИД Грузии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в мирном процессе "Я надеюсь, что это мирное соглашение позволит сторонам создать в регионе устойчивый мир"
В регионе
12 ноября 2020 г. 11:51
Глава МИД Грузии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном в мирном процессе

Грузия внимательно следит за процессами в регионе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в интервью телеканалу "Имеди" сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, достижение соглашения с участием России и Турции было выбором Азербайджана и Армении: "Сторонам было очень важно в короткий срок положить конец военным операциям. Грузия ясно выразила свою позицию в связи с этим. Я надеюсь, что это мирное соглашение позволит сторонам создать в регионе устойчивый мир".

Д.Залкалиани отметил, что предложение Грузии в связи с ролью в мирном процессе осталось в силе: "Мы готовы сотрудничать в данном направлении и с нашим стратегическим партнером Азербайджаном, и с самым близким другом и соседом Арменией".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycanla sülh prosesində əməkdaşlığa hazırıq”

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