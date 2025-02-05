Глава МИД Грузии: Мы боролись за правду

Грузия вела борьбу за правду.

Грузия вела борьбу за правду.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, в процессе поиска правды, связанной с вопросами страны, они столкнулись с серьезными трудностями.

"Сегодня наше общество более ясно осознает, с какой огромной силой нам пришлось бороться за верховенство закона и правильное функционирование государства", - подчеркнула Бочоришвили.

Она также отметила, что внешняя помощь, предоставляемая некоторыми государствами в интересах стран, иногда используется не по назначению.

Кроме того, министр указала, что новая администрация США уделяет особое внимание деятельности фондов, на которые правительство Грузии обращало внимание на протяжении многих лет.