Глава МИД Грузии: Мы боролись за правду

Грузия вела борьбу за правду.
Как сообщает местное бюро
По ее словам, в процессе поиска правды, связанной с вопросами страны, они столкнулись с серьезными трудностями.
"Сегодня наше общество более ясно осознает, с какой огромной силой нам пришлось бороться за верховенство закона и правильное функционирование государства", - подчеркнула Бочоришвили.
Она также отметила, что внешняя помощь, предоставляемая некоторыми государствами в интересах стран, иногда используется не по назначению.
Кроме того, министр указала, что новая администрация США уделяет особое внимание деятельности фондов, на которые правительство Грузии обращало внимание на протяжении многих лет.