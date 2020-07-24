Глава МИД Грузии: Любая попытка испортить грузино-азербайджанские отношения обречена на провал

Давид Залкалиани о поставках боеприпасов в Армению через территорию Грузии

"Любая попытка навести тень на стратегические, партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном, обречена на провал".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Комментируя информацию о поставках боеприпасов в Армению через территорию Грузии, глава внешнеполитического ведомства соседней страны отметил, что Грузию и Азербайджан связывают очень хорошие отношения: "Мы - стратегические партнеры. Любая попытка испортить наши отношения обречена на провал".