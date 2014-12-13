Глава МИД Грузии и генсек ГУАМ обсудили перспективы деятельности организации

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ГУАМ Валери Чечелашвили в рамках рабочего визита в Грузию провел встречу с министром иностранных дел этой страны Тамар Беручашвили. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, во время встречи стороны обсудили перспективы деятельности организации в 2015 году, процесс реализации проектов и программ сотрудничества в формате ГУАМ, усиление политического взаимодействия между государствами-членами ГУАМ, а также рассмотрели вопросы межпарламентского сотрудничества и сотрудничества с внешними партнерами.