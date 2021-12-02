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Грузия готова стать платформой для трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией

Грузия готова стать платформой для трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией Грузия как ответственный член международного сообщества активно продвигает мир и развитие в регионе Южного Кавказа.
В регионе
2 декабря 2021 г. 16:11
Грузия готова стать платформой для трехстороннего диалога с Азербайджаном и Арменией
Давид Залкалиани

Грузия, как ответственный член международного сообщества, активно продвигает мир и развитие в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани во время выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

"Мы представляем новую инициативу по созданию платформы трехстороннего диалога, которая будет включать Грузию, Азербайджан и Армению. Грузия выступит в качестве места для проведения трехсторонних встреч в различных формах",- добавил он.

Залкалиани также напомнил, что премьер-министр Грузии выступил с инициативой мирного соседства в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

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